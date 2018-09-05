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Сбил шлагбаум и бежать: на границе Украины выстрелами остановили авто немца

В пункте пропуска Краковец-Корчева, что на украинском-польской границе в пределах Львовской области, остановили автомобиль, который пытался прорваться через границу.

– Автомобиль влетел в пункт пропуска со стороны Польши на большой скорости сбив шлагбаум. Попытка прорыва состоялась в пункте пропуска Краковец. Сбив шлагбаум при въезде в пункт пропуска автомобиль не остановился и продолжал движение. Пограничники Мостиского отряда немедленно провели мероприятия для остановки нарушителя и применили средства принудительной остановки, – рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Транспортное средство остановилось пробив колеса и снеся еще один шлагбаум. Водителя задержали группа реагирования совместно с представителями полиции.

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Задержанный мужчина оказался иностранцем, у него нашли паспорт гражданина Германии, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя.

Ранее Факты ICTV писали, что в Раховском районе Закарпатской области контрабандисты, которые перенаправляли товары в Румынию напали на начальника пограничного подразделения, применив травматическое оружие. Пограничник получил ряд ранений, травм и был госпитализирован.

Фото и видео: Государственная пограничная служба.

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