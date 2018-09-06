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На Харьковщине пожарный вертолет упал в реку

В Харьковской области вертолет ГСЧС упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.

На Харківщині пожежний вертоліт впав у річку

В Красноградском районе Харьковской области упал вертолет ГСЧС, сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в области Сергей Чиж, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь.

Следователи ГУ Нацполиции в Харьковской области и прокуратура осматривают место происшествия.

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Местные жители рассказали KHARKIV Today, что вертолет упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.

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На Харьковщине пожарный вертолет упал в реку / 3 фотографии

Напомним, утром на Трухановом острове упал частный вертолет. Два человека травмированы, их госпитализировали.

Фото: Скриншот видео/ТРК Центр

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