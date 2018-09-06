В Харьковской области вертолет ГСЧС упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.
В Красноградском районе Харьковской области упал вертолет ГСЧС, сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в области Сергей Чиж, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь.
Следователи ГУ Нацполиции в Харьковской области и прокуратура осматривают место происшествия.
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Местные жители рассказали KHARKIV Today, что вертолет упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
На Харьковщине пожарный вертолет упал в реку / 3 фотографии
Напомним, утром на Трухановом острове упал частный вертолет. Два человека травмированы, их госпитализировали.
Фото: Скриншот видео/ТРК Центр
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