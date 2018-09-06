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На Крещатике подростки избили представителей ЛГБТ

В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Молодого человека порезали в правый бок, сообщает Информатор Киев в Facebook.

– Сейчас приехало четыре патрульных наряда. На молодых людей надели наручники, они ведут себя агрессивно. Здесь также есть девушки, – рассказал автор видео.

Читайте: В Коломые конфликт закончился перестрелкой – есть пострадавшие

Пострадавшего отвели в машину скорой, а его приятели остались давать показания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе неизвестные напали на волонтера Андрея Вагапова.

Фото: Скриншот из видео

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