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На Трухановом острове разбился вертолет, есть пострадавшие

В Киеве на Трухановом острове утром в 07.22 упал частный вертолет. Два человека травмированы, их госпитализировали.

У Києві розбився вертоліт

Об этом сообщает столичная полиция.

На данный момент нет точной информиции о состоянии пострадавших в результате падения вертолета.

Предварительно известно, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте: В США в воздухе столкнулись два самолета

Месяц назад в России разбился вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, все они погибли.

ФотоПоліція Києва

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