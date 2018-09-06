PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести/

Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести

На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла.

Землетрус в Японії

На данный момент известно об одном погибшем, еще 32 человека пропали без вести и 120 ранены, сообщает Reuters.

Мощное землетрясение вызвало оползень, который повредил многие дома северного острова Хоккайдо в начале четверга, ранил десятки людей и лишил электроэнергии миллионов жителей, – говорится в сообщении.

Читайте: Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация

После землетрясения был временно закрыт аэропорт и несколько электростанций.

Почти 3 миллиона жителей острова остались без электричества.

 

 

Напомним, в августе в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

ФотоMctArticle

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мощный тайфун в Японии: ветер до 172 км/ч, миллионы людей эвакуируют
Бесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине следует позаимствовать у лучших школ мира
В Японии запустили первое беспилотное такси
Землетрус
В Перу произошло сильное землетрясение – толчки ощущали по всей стране
Землетрус у Венесуелі
Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация
В Турции произошло землетрясение
В Индонезии землетрясение унесло жизни 387 человек
Популярный курорт вновь всколыхнуло мощное землетрясение
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка