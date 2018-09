Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести

На данный момент известно об одном погибшем, еще 32 человека пропали без вести и 120 ранены, сообщает Reuters.

– Мощное землетрясение вызвало оползень, который повредил многие дома северного острова Хоккайдо в начале четверга, ранил десятки людей и лишил электроэнергии миллионов жителей, – говорится в сообщении.

После землетрясения был временно закрыт аэропорт и несколько электростанций.

Почти 3 миллиона жителей острова остались без электричества.

Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo

— MctArticle (@mctarticles) 5 сентября 2018 г.