Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести

На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла.
На данный момент известно об одном погибшем, еще 32 человека пропали без вести и 120 ранены, сообщает Reuters.
– Мощное землетрясение вызвало оползень, который повредил многие дома северного острова Хоккайдо в начале четверга, ранил десятки людей и лишил электроэнергии миллионов жителей, – говорится в сообщении.
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После землетрясения был временно закрыт аэропорт и несколько электростанций.
Почти 3 миллиона жителей острова остались без электричества.
震度５弱以上を観測したと考えられるものの震度のデータが入っていない北海道厚真町のようす ヘリコプターから撮影#nhk_news #地震 #震度６強 pic.twitter.com/UkWjC0EyBt
— NHKニュース (@nhk_news) 5 сентября 2018 г.
Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo
— MctArticle (@mctarticles) 5 сентября 2018 г.
Напомним, в августе в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.
Фото: MctArticle