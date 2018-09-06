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В банке США произошла стрельба: 4 людей погибли

В городе Цинциннати (штат Огайо) неизвестный открыл стрельбу по посетителям и работникам одного из банков.

Пістолет

В американском городе Цинциннати (штат Огайо) в здании, где находится штаб-квартира американской банковской корпорации Fifth Third Bank, произошла стрельба, сообщает Associated Press.

30-этажное здание располагается в центре города.

Начальник местной полиции Элиот Айзек заявил, что стрелок открыл огонь по людям, а после началась перестрелка с полицейскими в вестибюле банка.

Нападавший погиб. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Читайте: На Крещатике подростки избили представителей ЛГБТ

К слову, в Коломые Ивано-Франковской области конфликт между несколькими людьми закончился стрельбой.

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