PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В центре Ужгорода упал строительный кран/

В центре Ужгорода упал строительный кран

В центре Ужгорода, недалеко от Драматического театра упал строительный кран.

Паданні крану

В центре Ужгорода, недалеко от Драматического театра произошло падение строительного крана, сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook.

Свидетели заявили, что при падении вся земля содрогалась от грохота.

– Возле Драмтеатра перевернулся строительный кран. Снесло два фонаря, две серебристые ели. К счастью никто из людей не пострадал. На фото видно, как КамАЗ, который поднимал стрелу, встал дыбом, – сообщил журналист.

Сейчас ожидается прибытие правоохранителей.

Читайте: Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести

К слову, в Харьковской области вертолет ГСЧС упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.

Фото: Виталий Глагола

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Западную Украину засыпал град размером с камень, повреждены дома
Майские праздники в Ужгороде: цены и что посмотреть
Спортсмены из 27 стран приедут в Украину
Противопожарная проверка в Ужгороде: спастись в ТЦ шансов немного
гутрожиток
100 семей могут стать бездомными: почему в Ужгороде людей выбрасывают из общежития
Имитация коры дерева, ветвей и цветов: украинские ювелиры покоряют мир
В Ужгороде открыли эко-лавку и там дешевле, чем в обычных магазинах
Напад на мітинг
В Ужгороде участников акции за права женщин облили краской
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка