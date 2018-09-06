В центре Ужгорода упал строительный кран

В центре Ужгорода, недалеко от Драматического театра упал строительный кран.

В центре Ужгорода, недалеко от Драматического театра произошло падение строительного крана, сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook.

Свидетели заявили, что при падении вся земля содрогалась от грохота.

– Возле Драмтеатра перевернулся строительный кран. Снесло два фонаря, две серебристые ели. К счастью никто из людей не пострадал. На фото видно, как КамАЗ, который поднимал стрелу, встал дыбом, – сообщил журналист.

Сейчас ожидается прибытие правоохранителей.

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К слову, в Харьковской области вертолет ГСЧС упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара.

Фото: Виталий Глагола