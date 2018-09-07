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Авдеевка без воды. Ураган обесточил населенные пункты на Донбассе

Из-за сильных порывов ветра вечером 6 сентября произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию.

В результате непогоды было прекращено водоснабжение Авдеевки, сообщает ГСЧС.

Также, по состоянию на 07.00 в Донецкой области обесточены 4 населенных пункта.

– Кроме того, в результате ухудшения погодных условий от централизованного электроснабжения частично отключен Мариуполь (200 абонентов), село Васильевка Волновахского района (81 абонент) и село Дроновка Бахмутского района (136 абонентов), – говорится в сообщении.

На 7 сентября на территории Донецкой области также объявлено штормовое – порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Читайте: Ветер валил деревья и срывал крыши – непогода на Закарпатье

К слову, ранее мы писали, какой будет погода в сентябре.

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