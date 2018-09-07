PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Возле Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1/

Возле Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Фиджи.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Очаг находился в 115 км к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува (77 тыс. жителей), он залегал на глубине 669 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Читайте: Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация

Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в августе в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Землетрус в Японії
Мощное землетрясение в Японии: остров без света, десятки пропавших без вести
Землетрус
В Перу произошло сильное землетрясение – толчки ощущали по всей стране
Землетрус у Венесуелі
Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация
В Турции произошло землетрясение
В Индонезии землетрясение унесло жизни 387 человек
Популярный курорт вновь всколыхнуло мощное землетрясение
Мощное землетрясение на популярном курорте унесло жизни 142 человек, десятки раненых
Землетрус
В Индонезии произошло сильное землетрясение – есть погибшие
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка