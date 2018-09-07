Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом на встрече с избирателями

В городе Жуис-ди-Фора (Бразилия) кандидат в президенты и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями.

Об этом сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару в Twitter.

В сообщении уточняется, что политик получил удар ножом в живот, но рана оказалась поверхностной.

По данным телеканала Globo1, подозреваемый в покушении на кандидата в президента задержан.

Болсонару доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. По данным опросов, Болсанару является фаворитом предвыборной гонки – за него готовы проголосовать 22% избирателей.

Всего зарегистрировано 13 кандидатов на выборы президента Бразилии.

К слову, 2 сентября в Бразилии сгорел Национальный музей с миллионами экспонатов.

Фото: Twitter.