Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом на встрече с избирателями

В городе Жуис-ди-Фора (Бразилия) кандидат в президенты и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями.
Об этом сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару в Twitter.
В сообщении уточняется, что политик получил удар ножом в живот, но рана оказалась поверхностной.
По данным телеканала Globo1, подозреваемый в покушении на кандидата в президента задержан.
Болсонару доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.
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Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. По данным опросов, Болсанару является фаворитом предвыборной гонки – за него готовы проголосовать 22% избирателей.
Всего зарегистрировано 13 кандидатов на выборы президента Бразилии.
К слову, 2 сентября в Бразилии сгорел Национальный музей с миллионами экспонатов.
Фото: Twitter.