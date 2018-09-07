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В Одесской области вспышка кишечной инфекции

В городе Измаиле Одесской области зафиксировано массовое заболевание учеников местного лицея.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы регионе, передает УНИАН.

– Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются схожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура, – сказали в управлении.

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Отмечается, что точное количество больных лицеистов пока не известно. Сейчас в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения вспышки.

Напомним, под Львовом 15 посетителей кафе попали в больницу после празднования дня рождения.

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