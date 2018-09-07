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Смертельное ДТП под Одессой: тела погибших вырезали из авто

На автодороге Одесса-Черноморск недалеко от кладбища произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и двое пострадали.

На Одещині зіткнулися два BMW: тіла загиблих вирізали з авто

Авария с участием двух легковых автомобилей BMW произошла в Овидиопольском районе на автодороге Одесса-Черноморск 6 сентября около 23.04, сообщает ГСЧС.

В результате столкновения погибли водитель и два пассажира одной из машин.

Их тела спасателям пришлось деблокировать из авто с помощью гидравлического инструмента.

Водитель и пассажир другого автомобиля пострадали. Их госпитализировали в реанимацию.

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Устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работали 9 спасателей и 2 машины ГСЧС.

По данным Думская, в результате ДТП погибли три человека, четверо получили травмы.

Автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города стороны Черноморска. Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в BMW “семерку”.

Ранее на Одесской трассе внедорожник влетел под фуру. От удара водителя зажало в машине.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

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