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В Николаеве парень притворялся полицейским и требовал у водителей деньги

В Николаеве задержали 20-летнего парня, который притворялся полицейским. Он останавливал автомобили на трассе и требовал с водителей деньги за якобы какие-то нарушения.

У Миколаєві чоловік прикидався поліцейським

В Николаеве 20-летний парень притворялся полицейским: стоял на трассе и останавливал автомобили за якобы какие-то нарушения.

Чтобы не составлять протокол, аферист предлагал водителям на месте заплатить определенную сумму денег.

Злоумышленника задержали, вместе с ним поймали еще двух военнослужащих, которые якобы оказывали помощь полиции.

Во время допроса выяснилось, что парень не служит в полиции. Снаряжение он купил в интернете, а удостоверение распечатал сам.

Как разоблачили псевдополицейского, расскажут Чрезвычайные новости.

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Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые выманивали деньги за проведение “магических ритуалов”.

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