В Одессе вечером 6 сентября в одном из гаражей правоохранители нашли тайник с ракетами типа “земля-воздух”.

Об этом сообщил в Facebook начальник областной полиции Дмитрий Головин.

– В ходе проведения операции Оружие совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад! Это взрывные устройства: реактивные твердотопливные ракеты типа “земля-воздух”, противоградные ракетные комплексы типа “Алазань-2м”, “Кристалл 1,2,3”, всего обнаружено 18 ракет, – отметил он.

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В одесском гараже нашли ракеты типа “земля-воздух” / 5 фотографий

К слову, на днях в Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие.

Фото: Дмитро Головін