В Одессе вечером 6 сентября в одном из гаражей правоохранители нашли тайник с ракетами типа “земля-воздух”.
Об этом сообщил в Facebook начальник областной полиции Дмитрий Головин.
– В ходе проведения операции Оружие совместно с СБУ и прокуратурой Одесской области нашли вот такой небольшой склад! Это взрывные устройства: реактивные твердотопливные ракеты типа “земля-воздух”, противоградные ракетные комплексы типа “Алазань-2м”, “Кристалл 1,2,3”, всего обнаружено 18 ракет, – отметил он.
Читайте: Оружие Украины. Возможна ли легализация
В одесском гараже нашли ракеты типа “земля-воздух” / 5 фотографий
К слову, на днях в Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие.
Фото: Дмитро Головін
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+