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Крупная ДТП под Коломыей: погибли два ребенка, 9 пострадавших (18+)

Три человека, среди которых двое детей, погибли в результате крупного ДТП в Ивано-Франковской области.

В районе села Пядики возле Коломыи (Ивано-Франковская область) 7 сентября произошла крупная дорожная авария, в результате которой погибли три человека.

– В результате столкновения легкового автомобиля Renault Megan и Mercedes Sprinter получили травмы 9 человек и погибли два ребенка в возрасте 5-6 лет. По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в больницу умер еще один человек. Данные погибших и травмированных устанавливаются. Пострадавшие доставлены в Коломыйскую ЦРБ, – сообщила Блиц-Инфо спикер областного управления ГосЧС Светлана Бабушкина.

Начальник коломыйского отделения полиции Остап Билейчук сообщил, что на месте работает следственно-оперативная группа.

– К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Действительно, погибли два ребенка, – рассказал он.

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Другое местное издание Галка пишет, что в Renault ехали четыре человека, все погибшие находились в этом автомобиле. В полугрузовом микроавтобусе было восемь человек. Двое из них получили легкие травмы, шестеро – средней тяжести.

Напомним, под Одессой произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и двое пострадали.

Фото: facebook.com/sasha.korobiy
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