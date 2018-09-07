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Из киевского СИЗО сбежал убийца – СМИ

В Киеве из Лукьяновского СИЗО сбежал осужденный за убийство мужчина.

С места лишения свободы убежал мужчина  1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1, сообщают Вартови.Еспресо.

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Отсутствие осужденного заметили во время вечерней проверки. Столичная полиция ориентирована на поиск беглеца.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве задержали 20-летнего парня, который притворялся полицейским. Он останавливал автомобили на трассе и требовал с водителей деньги за якобы какие-то нарушения.

Фото: wikipedia

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