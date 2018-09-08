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Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)

На Новоирпинський трассе под Киевом, в селе Романовка, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

ДТП під Києвом

В результате аварии погиб мужчина, есть также пострадавшие, сообщает Киев Оперативный.

На месте работают правоохранители, спасатели и врачи скорой.

По непроверенной информации, мужчины пытались перебежать дорогу.

Судя по фото, разбились 4-5 автомобилей.

Другие подробности неизвестны.

Читайте: Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель

Напомним, под Одессой произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и двое пострадали.

ФотоКиїв Оперативний

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