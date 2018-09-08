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Не убежал: заключенного из Лукьяновского СИЗО нашли в вентиляции

Заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Киевского следственного изолятора, нашли.

Об этом 8 сентября сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет Украинская правда.

По ее сообщению, арестанта нашли в вентиляционной системе, где он прятался.

– Режимное учреждение он не покидал. Другие обстоятельства инцидента выясняются, – отметила Максимец.

Читайте: В Лукьяновском СИЗО погиб заключенный – СМИ

Как сообщалось, отсутствие Пушкина, осужденного за убийство, заметили вечером 6 сентября.

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