В Польше сожгли авто украинского активиста

В польском городе Легница в ночь на субботу, 8 сентября, сожгли авто деятеля лемковской украинской общины в Польше Адама Вевюрки, который является кандидатом на выборах от оппозиции.

Машина была припаркована возле украинской школы №4, где преподает Вевюрка, сообщает ПРОстір.

Сам активист рассказал, что поехал на другой машине на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малопольское воеводство), где он и узнал о поджоге своего авто.

Полиция изучает записи с видеокамер вблизи места поджога.

Адам Вевюрка, кроме деятельности в Объединении лемков, является политиком местного самоуправления. Он избирается в уездный совет в Легнице по спискам Гражданской коалиции.

Первый тур выборов в органы местного самоуправления Польши пройдет 21 октября.

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Недавно в Польше 37-летний мужчина напал на украинцев в заведении общественного питания и побил их из-за национальности.

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