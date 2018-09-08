PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Польше сожгли авто украинского активиста/

В Польше сожгли авто украинского активиста

В польском городе Легница в ночь на субботу, 8 сентября, сожгли авто деятеля лемковской украинской общины в Польше Адама Вевюрки, который является кандидатом на выборах от оппозиции.

Поліція Польщі

Машина была припаркована возле украинской школы №4, где преподает Вевюрка, сообщает ПРОстір.

Сам активист рассказал, что поехал на другой машине на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малопольское воеводство), где он и узнал о поджоге своего авто.

Полиция изучает записи с видеокамер вблизи места поджога.

Адам Вевюрка, кроме деятельности в Объединении лемков, является политиком местного самоуправления. Он избирается в уездный совет в Легнице по спискам Гражданской коалиции.

Первый тур выборов в органы местного самоуправления Польши пройдет 21 октября.

Читайте: Украинке грозит пожизненное в Польше – за попытку убийства своего ребенка

Недавно в Польше 37-летний мужчина напал на украинцев в заведении общественного питания и побил их из-за национальности.

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поліція Польщі
В Польше сожгли авто украинского активиста
Сирія
РФ нанесла 60 авиаударов по Идлибу, есть жертвы среди гражданских
ДТП під Києвом
Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)
Індус розбив головою 217 горіхів
Мировой рекорд. Мужчина расколол головой 217 орехов
Как выбрать спорт для ребенка: почему важно стоять на своем и на что обращать внимание
Євросоюз прапор
ЕС осудил планы боевиков провести “выборы” в “ЛДНР”  
Украинское кино: достижения и топ-5 лучших фильмов
Дизель Шоу
Что бывает, когда теща очень сильно ждет внуков
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка