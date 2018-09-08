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В Турции перевернулся автобус: 6 человек погибли, почти 50 пострадали

Раненые доставлены в больницы.

В ночь на 8 сентября в Турции в результате ДТП с автобусом погибли 6 человек и еще 43 пострадали.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Пассажирский автобус перевернулся на 20-м км трассы Анкара – Аксакай. Раненых доставили в больницу.

Проводятся спасательные работы. На место происшествия прибыли медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование.

Читайте: Турцию в разгар сезона завалило снегом

Напомним, в Ивано-Франковской области в результате крупного ДТП погибли два ребенка.

Фото: ntv.com.tr

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