В Турции перевернулся автобус: 6 человек погибли, почти 50 пострадали

Раненые доставлены в больницы.
В ночь на 8 сентября в Турции в результате ДТП с автобусом погибли 6 человек и еще 43 пострадали.
Об этом сообщает телеканал NTV.
Пассажирский автобус перевернулся на 20-м км трассы Анкара – Аксакай. Раненых доставили в больницу.
Проводятся спасательные работы. На место происшествия прибыли медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование.
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Напомним, в Ивано-Франковской области в результате крупного ДТП погибли два ребенка.
Фото: ntv.com.tr
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