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В Одессе BMW влетела в остановку с людьми: не менее 3 погибших

На 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми.

ДТП в Одесі

Два человека погибли на месте ДТП, третий – по дороге в больницу, еще 5 госпитализированы, сообщает Думская.

По словам очевидцев, водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Skoda, а затем въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.

Водитель BMW и его пассажирки чудом не пострадали.

На месте работают сотрудники полиции.

 

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В Одессе BMW влетела в остановку с людьми: не менее 3 погибших / 4 фотографии

Читайте: Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель

Напомним, сегодня на Новоирпинський трассе под Киевом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб мужчина.

Фото, видеоДумская

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