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Взрывчатка и гранатометы. В центре Киева нашли арсенал оружия

На Подоле в Киеве правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами, обустроенный на территории агрокомбината.

У центрі Києва знайшли арсенал зброї

Из тайника на земельном участке агрокомбината изъяли 4 гранатомета, 3 пороховые заряда, 2 кг взрывчатки и 200 патронов к автомату Калашникова, сообщает столичная полиция.

По оперативной информации, изъятые предметы принадлежат бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014-го по 2016 год привез их в Киев.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За совершение данного преступления грозит до 7 лет лишения свободы.

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Взрывчатка и гранатометы. В центре Киева нашли арсенал оружия / 3 фотографии

К слову, месяц назад в доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

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