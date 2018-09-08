Взрывчатка и гранатометы. В центре Киева нашли арсенал оружия

На Подоле в Киеве правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами, обустроенный на территории агрокомбината.

Из тайника на земельном участке агрокомбината изъяли 4 гранатомета, 3 пороховые заряда, 2 кг взрывчатки и 200 патронов к автомату Калашникова, сообщает столичная полиция.

По оперативной информации, изъятые предметы принадлежат бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014-го по 2016 год привез их в Киев.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За совершение данного преступления грозит до 7 лет лишения свободы.





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Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua