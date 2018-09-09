Авиакатастрофа в Южном Судане: десятки погибших

В центральной части Южного Суда в озеро упал пассажирский самолет. В результате авиакатастрофы погиб 18 человек.
В результате крушения выжили три человека – шестилетний мальчик и двое мужчин, сообщает Associated Press.
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Самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана – города Джуба. В результате крушения погиб 18 человек. Сколько точно пассажиров находилось на борту, не сообщается.
Ранее Факты ICTV писали, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Сочи выкатился за взлетно-посадочную полосу и загорелся.
Фото: dreamstime.
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