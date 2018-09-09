Авто перевернулось и вылетело на обочину: президент Молдавии попал в ДТП

Президент Республики Молдова попал в ДТП. Ивана Додона госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

В результате столкновения автомобиль перевернулся и вылетел на обочину, сообщает Unimedia.

Игоря Додона госпитализировали, однако в его администрации заявляют, что состояние главы Молдовы – удовлетворительное.

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Местные СМИ пишут, что в результате аварии серьезно пострадала мать Додона. Также в ДТП попала машина государственной службы охраны, которая ехала в президентском кортеже.

С видео, которые очевидцы выкладывают в сети, видно что участницей ДТП стала также фура. Скорее всего, автомобиль из президентского кортежа именно с ней столкнулась на трассе.

Ранее Факты ICTV писали, что три человека, среди которых двое детей, погибли в результате крупного ДТП в Ивано-Франковской области.

Видео: eNews Moldova