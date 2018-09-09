PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Авто перевернулось и вылетело на обочину: президент Молдавии попал в ДТП/

Авто перевернулось и вылетело на обочину: президент Молдавии попал в ДТП

Президент Республики Молдова попал в ДТП. Ивана Додона госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

В результате столкновения автомобиль перевернулся и вылетел на обочину, сообщает Unimedia.

Игоря Додона госпитализировали, однако в его администрации заявляют, что состояние главы Молдовы – удовлетворительное.

Читайте: Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)

Местные СМИ пишут, что в результате аварии серьезно пострадала мать Додона. Также в ДТП попала машина государственной службы охраны, которая ехала в президентском кортеже.

С видео, которые очевидцы выкладывают в сети, видно что участницей ДТП стала также фура. Скорее всего, автомобиль из президентского кортежа именно с ней столкнулась на трассе.

Ранее Факты ICTV писали, что три человека, среди которых двое детей, погибли в результате крупного ДТП в Ивано-Франковской области.

Видео: eNews Moldova

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В столичном метро иностранец бросился под поезд
Смертельное ДТП в Одессе: как задерживали водителя и что ему грозит
ДТП в Одесі
В Одессе BMW влетела в остановку с людьми: не менее 3 погибших
ДТП під Києвом
Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)
В Турции перевернулся автобус: 6 человек погибли, почти 50 пострадали
Под Киевом авто с ребенком влетело в остановку
Крупная ДТП под Коломыей: погибли два ребенка, 9 пострадавших (18+)
Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка