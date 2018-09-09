PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Днепре крупный пожар повредил десяток грузовиков и 300 еврокубов/

В Днепре крупный пожар повредил десяток грузовиков и 300 еврокубов

В Днепре произошел пожар на территории автотранспортного предприятия по улице Орловской Чечеловского района.

Огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов, а также повреждены десять грузовиков, передает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные, прибыв на место, установили, что пожар возник у первого автомобильного бокса, расположенного в одноэтажном здании на территории предприятия.

Сообщается, что огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов на площади 250 кв.м., повреждены на площади 350 кв. м. строительные конструкции бокса.

Читайте: Столб дыма и пробка: в Киеве горел ресторан

Кроме того, три грузовых автомобиля DAF и прицеп, которые находились внутри гаражного бокса, также повреждена на площади 100 кв.м. обшивка кузовов семи грузовых автомобилей, находившихся у здания гаража.

Напомним, в Бразилии сгорел Национальный музей с миллионами экспонатов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель
На Прикарпатье банда из 5 мужчин подорвала ресторан
На Крещатике подростки избили представителей ЛГБТ
Изнасиловал и убил 6-летнюю девочку: на Донетчине осудили рецидивиста
В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая – причина
Сбил шлагбаум и бежать: на границе Украины выстрелами остановили авто немца
В Индии в час пик рухнул мост – есть жертвы
Выбежала на колею: в Одессе женщину насмерть сбил трамвай
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка