В Днепре крупный пожар повредил десяток грузовиков и 300 еврокубов

В Днепре произошел пожар на территории автотранспортного предприятия по улице Орловской Чечеловского района.

Огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов, а также повреждены десять грузовиков, передает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные, прибыв на место, установили, что пожар возник у первого автомобильного бокса, расположенного в одноэтажном здании на территории предприятия.

Сообщается, что огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов на площади 250 кв.м., повреждены на площади 350 кв. м. строительные конструкции бокса.

Читайте: Столб дыма и пробка: в Киеве горел ресторан

Кроме того, три грузовых автомобиля DAF и прицеп, которые находились внутри гаражного бокса, также повреждена на площади 100 кв.м. обшивка кузовов семи грузовых автомобилей, находившихся у здания гаража.

Напомним, в Бразилии сгорел Национальный музей с миллионами экспонатов.