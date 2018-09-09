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В столичном метро иностранец бросился под поезд

В Киеве на станции Контрактовая площадь иностранец кинулся под поезд метро. Мужчина остался жив.

Мужчину вытянули относительно целым и в сознании, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте: Смертельное ДТП в Хмельницкой области: легковушка протаранила поезд

Свидетели рассказывают, что иностранец прыгнул сам. В пользу этого свидетельствует разбитое лобовое.

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В столичном метро иностранец бросился под поезд / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV  писали, что в Сумах трагически погибла известная телеведущая местной телекомпании Академ TV Юлия Тютченко.

Фото: dtp.kiev.ua.

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