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Сделал замечание: в столичной маршрутке мужчину ударили ножом

В столичной маршрутке мужчина сделал замечание пьяному пассажиру за, что получил ножевое ранение в живот.

– Мужчина в состоянии опьянения начал хулиганить и вести себя неадекватно. Один из пассажиров сделал ему замечание, после чего возмущенный злоумышленник острым предметом ударил его в живот, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

На месте происшествия врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу с колото-резаной раной.

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61-летнему местному жителю грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на станции Контрактовая площадь иностранец кинулся под поезд метро. Мужчина остался жив.

Фото: dreamstime.

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