На Луганщине мужчина подорвался на растяжке

В пгт Станица Луганская 55-летний мужчина подорвался на растяжке. Его тело обнаружили в зарослях.
В пгт Станица Луганская 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке, сообщает полиция.
Около 12 часов 58-летняя женщина сообщила полиции, что ее муж в 7 часов утра ушел на прогулку и до сих пор не вернулся.
На его поиски был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции.
Уже через несколько часов в зарослях недалеко от железнодорожной станции Кондрашевская Новая обнаружили тело мужчины.
На место происшествия вызвали специалистов взрывотехнической службы ГУНП.
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После обследования территории тело мужчины удалось эвакуировать. При осмотре на теле обнаружили минно-взрывные травмы, от которых вероятно он и погиб.
Факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как террористический акт. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Недавно в Косове Ивано-Франковской области пятеро мужчин взорвали ресторан.