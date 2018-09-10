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На Луганщине мужчина подорвался на растяжке

В пгт Станица Луганская 55-летний мужчина подорвался на растяжке. Его тело обнаружили в зарослях.

На Луганщині місцевий житель підірвався на розтяжці

В пгт Станица Луганская 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке, сообщает полиция.

Около 12 часов 58-летняя женщина сообщила полиции, что ее муж в 7 часов утра ушел на прогулку и до сих пор не вернулся.

На его поиски был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции.

Уже через несколько часов в зарослях недалеко от железнодорожной станции Кондрашевская Новая обнаружили тело мужчины.

На место происшествия вызвали специалистов взрывотехнической службы ГУНП.

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На Луганщине мужчина подорвался на растяжке / 2 фотографии

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После обследования территории тело мужчины удалось эвакуировать. При осмотре на теле обнаружили минно-взрывные травмы, от которых вероятно он и погиб.

Факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как террористический акт. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Недавно в Косове Ивано-Франковской области пятеро мужчин взорвали ресторан.

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