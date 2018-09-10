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На Одесщине неизвестный облил итальянца кислотой

В Одесской области неизвестный мужчина плеснул в лицо иностранцу химическим веществом. Злоумышленника разыскивают.

Инцидент произошел несколько дней назад на улице Военной Славы в Белгород-Днестровском.

– Неизвестный, применяя порошкообразное вещество, причинил телесные повреждения 51-летнему гражданину другого государства.

По предварительной информации медиков, пострадавший получил ожог лица и рук I степени, – говорится в сообщении полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное следствие.

По делу назначен ряд экспертиз. Устанавливается степень тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшему.

Проводится ряд мероприятий по установлению лица, совершившего правонарушение.

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По словам юриста-криминолога Анны Маляр, пострадавшим оказался гражданин Италии Джованни Арканжели, ранее был женат на украинке.

Женщина выехала из Италии в Украину и не дает ему общаться с ребенком. Итальянец платит алименты и уже два года “обивает пороги чиновничьих кабинетов и суда в Украине за право участвовать в воспитании ребенка”.

Фото: Anna Maliar/ Facebook

По словам юриста, итальянца госпитализировали в Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова (Одесса). Мужчина в тяжелом состоянии – у него сильно повреждены глаза, есть ожоги первой стадии.

Ранее в Херсоне неизвестный мужчина облил кислотой Екатерину Гандзюк.

Фото: Anna Maliar/Facebook

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