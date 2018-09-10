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Неожиданно покатился: мусоровоз раздавил своего водителя

Около 7.00 в городе Бучач (Тернопольская область) погиб работник Бучацкого ККП Леонид Когут во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает местное издание БИП.

Мусоровоз ЗИЛ внезапно покатился и раздавил своего водителя, который на тот момент не находился в кабине.

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– Техническое состояние автомобиля легко оценить, взглянув на фото. Трагедия могла бы быть и больше, ведь неподалеку детский сад. Впрочем, кроме водителя, никто больше не пострадал, – говорится в сообщении.

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Неожиданно покатился: мусоровоз раздавил своего водителя / 2 фотографии

Напомним, 20 апреля на улице Академика Амосова в Запорожье из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.

Фото: БИП.

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