Около 7.00 в городе Бучач (Тернопольская область) погиб работник Бучацкого ККП Леонид Когут во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает местное издание БИП.

Мусоровоз ЗИЛ внезапно покатился и раздавил своего водителя, который на тот момент не находился в кабине.

Читайте: В Киеве мужчина попал в тюрьму за ограбление самого себя

– Техническое состояние автомобиля легко оценить, взглянув на фото. Трагедия могла бы быть и больше, ведь неподалеку детский сад. Впрочем, кроме водителя, никто больше не пострадал, – говорится в сообщении.



Неожиданно покатился: мусоровоз раздавил своего водителя / 2 фотографии

Напомним, 20 апреля на улице Академика Амосова в Запорожье из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.

Фото: БИП.