Около 7.00 в городе Бучач (Тернопольская область) погиб работник Бучацкого ККП Леонид Когут во время выполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщает местное издание БИП.
Мусоровоз ЗИЛ внезапно покатился и раздавил своего водителя, который на тот момент не находился в кабине.
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– Техническое состояние автомобиля легко оценить, взглянув на фото. Трагедия могла бы быть и больше, ведь неподалеку детский сад. Впрочем, кроме водителя, никто больше не пострадал, – говорится в сообщении.
Неожиданно покатился: мусоровоз раздавил своего водителя / 2 фотографии
Напомним, 20 апреля на улице Академика Амосова в Запорожье из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.
Фото: БИП.
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