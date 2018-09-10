Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео с места аварии

В сети появились видео, на которых можно увидеть различные ракурсы смертельной аварии в Одессе.
В Youtube опубликовали видео с камер наблюдения, зафиксировавших смертельное ДТП в Одессе на Фонтанской дороге.
Видео записаны с двух разных ракурсов.
На одном из них видно, как люди ждут на остановке и перед переходом, и как BMW на большой скорости вылетает на тротуар.
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Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.
Видео: Думская Нет
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