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Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео с места аварии

В сети появились видео, на которых можно увидеть различные ракурсы смертельной аварии в Одессе.

ДТП

В Youtube опубликовали видео с камер наблюдения, зафиксировавших смертельное ДТП в Одессе на Фонтанской дороге.

Видео записаны с двух разных ракурсов.

На одном из них видно, как люди ждут на остановке и перед переходом, и как BMW на большой скорости вылетает на тротуар.

Читайте: Смертельное ДТП в Ирпене: три авто превратились в груду металла

Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

Видео: Думская Нет

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