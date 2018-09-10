Смертельное ДТП в Одессе: погиб врач, который 20 лет спасал тяжелобольных

В масштабном ДТП в Одессе погиб врач-массажист Сергей Каминский, который занимался реабилитацией тяжело больных. Несколько часов его считали выжившим так как спутали с неизвестным мужчиной, за жизнь которого борются хирурги.

Об этом рассказала и.о. главного врача поликлиники №20 Одессы Зинаида Телятникова, пишет Обозреватель.

– Мне среди ночи позвонили, и сказали, что Сергей Каминский попал в аварию, но жив и ему нужна кровь. Мы были уверены, что тот неизвестный выживший – это он. Но когда я позвонила узнать о его состоянии в больницу и назвала его фамилию, мне ответили, что это не он, наш Сергей погиб сразу, – сказала она.

Каминский жил неподалеку от места аварии. Коллеги пока не знают, откуда он шел.

Читайте: Смертельное ДТП в Ирпене: три авто превратились в груду металла

– Он двадцать лет проработал у нас в поликлинике. Сергей выхаживал самых тяжелых больных. Он ходил на вызовы к ним домой, был удивительным человеком, потому что находил общий язык и подход к самым тяжелым пациентам, которые лежали после инсультов, аварий. Он много лет выхаживал одного пациента, бывшего прокурора, у которого после аварии оказались переломаны шейные позвонки. Ему ничего не стоило в один день пойти на вызовы в разные концы города, потому что он знал, что нужен своим пациентам. Это большая потеря, не можем в себя прийти, – сказала Телятникова.

У Каминского осталась семья – супруга и взрослый сын, а также престарелый отец. Сам Сергей был верующим человеком, принадлежал к церкви Свидетелей Иеговы.

Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

Фото: Думская.