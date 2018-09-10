PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве школьник разбил учительнице голову стулом из-за плохой оценки/

В Киеве школьник разбил учительнице голову стулом из-за плохой оценки

Ученик 8 класса школы №94 по улице Ольгинской в Киеве разбил учительнице голову стулом и несколько раз ударил ее ножницами в спину.

Об этом сообщает Сегодня.

Директор школы Виктория Кузьменко рассказала, что инцидент произошел во время 6 урока. Ученик не справился с самостоятельной работой и получил минус. После этого он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил ее в спину.

Читайте: В Польше сожгли авто украинского активиста

– В школу вызвали маму, скорую, полицию. Учителя госпитализировали. Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в больницу. С детьми класса работает психолог, – рассказала директор.

В школе говорят, что мальчик – новенький, учится здесь только с 1 сентября этого года. Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

К слову, в столичной маршрутке мужчина сделал замечание пьяному пассажиру, за что получил ножевое ранение в живот.

Фото: dreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Четыре района Киева останутся без воды – СПИСОК УЛИЦ
Самогубство
В киевской квартире нашли спецназовца-иностранца с простреленной головой
Максим Нефьодов
В центре Киева ограбили квартиру замминистра Нефедова
Выстрелил в голову, забил ножом и молотком. В Киеве парень жил с трупом
Сделал замечание: в столичной маршрутке мужчину ударили ножом
В честь Сенцова предложили назвать улицу в Киеве
ДТП під Києвом
Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)
У Києві знову прорвало трубу
Водоворот посреди дороги. В Киеве снова прорвало трубу
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка