В Киеве школьник разбил учительнице голову стулом из-за плохой оценки

Ученик 8 класса школы №94 по улице Ольгинской в Киеве разбил учительнице голову стулом и несколько раз ударил ее ножницами в спину.

Об этом сообщает Сегодня.

Директор школы Виктория Кузьменко рассказала, что инцидент произошел во время 6 урока. Ученик не справился с самостоятельной работой и получил минус. После этого он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил ее в спину.

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– В школу вызвали маму, скорую, полицию. Учителя госпитализировали. Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в больницу. С детьми класса работает психолог, – рассказала директор.

В школе говорят, что мальчик – новенький, учится здесь только с 1 сентября этого года. Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

К слову, в столичной маршрутке мужчина сделал замечание пьяному пассажиру, за что получил ножевое ранение в живот.

Фото: dreamstime.