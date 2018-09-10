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В киевской квартире нашли спецназовца-иностранца с простреленной головой

В Киеве на съемной квартире обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Предварительная причина смерти – самоубийство.

Самогубство

Как сообщает столичная полиция, хозяйка жилья обнаружила квартиранта без признаков жизни.

Правоохранители установили личность погибшего – это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец ​​спецотряда иностранного государства, инструктор Нацгвардии Украины.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный под травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Эксперты при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок.

Согласно предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство.

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Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Знакомые погибшего рассказали, что мужчина в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в соцсети он оставил пессимистический пост.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – самоубийство.

К слову, недавно в Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника.

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