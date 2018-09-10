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В Николаевской области мужчина начал стрелять по детям

В Новой Одессе (Николаевская область) мужчина открыл огонь по детям из самодельного устройства.

Пістолет

В Новой Одессе (Николаевская область) мужчина начал стрелять по детям из самодельного устройства, в результате чего пострадали трое детей и сам злоумышленник, сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

– Около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в пгт. Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, играли. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании мужчины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

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К слову, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми.

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