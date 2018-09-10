В центре Киева ограбили квартиру замминистра Нефедова

На улице Шелковичной в Киеве неизвестные ограбили квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Эту информацию в комментарии Украинской правде подтвердили в полиции Киева, а также сам Нефедов.

– Да, была кража. Его длительное время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в ЕРДС по ч. 3 ст.185 (кража). Расследуем, – рассказала спикер столичной полиции Оксана Блищик.

По данным источников издания, из квартиры Нефедова забрали двое часов, а также украшения его девушки.

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В декларации Нефедова указано, что у него есть часы Zenith El Primero Automatic (средняя стоимость от 200 тыс. грн).

К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

Фото: Max Nefyodov