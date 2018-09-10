Выстрелил в голову, забил ножом и молотком. В Киеве парень жил с трупом

В Киеве задержали парня, который после убийства хозяина квартиры скрывался под диваном. Злоумышленник выстрелил потерпевшему в голову, а затем несколько раз ударил его ножом и молотком.

Местная жительница пожаловалась правоохранителям на то, что ее сосед несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома слышен трупный запах.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции.

Спасатели попали в квартиру с помощью пожарной лестницы. В доме был беспорядок, а в одной из комнат лежал мужчина, накрытый простыней, сообщает полиция.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 22-летнего парня, который скрывался под диваном. Его сразу задержали, поскольку он предоставил показания, что совершил убийство хозяина квартиры.

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Выяснилось, что парень несколько месяцев жил у пострадавшего. Тот работал охранником в ювелирном магазине и должен был помочь подозреваемому с трудоустройством.

– Задержанный несколько дней жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами, – сообщили в полиции.

По предварительной информации, в день убийства товарищи распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт.

Тогда парень выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. Впоследствии он схватил нож и молоток, которыми также нанес телесные повреждения.

Расследуется уголовное производство по статье Умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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