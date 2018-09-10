PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Выстрелил в голову, забил ножом и молотком. В Киеве парень жил с трупом/

Выстрелил в голову, забил ножом и молотком. В Киеве парень жил с трупом

В Киеве задержали парня, который после убийства хозяина квартиры скрывался под диваном. Злоумышленник выстрелил потерпевшему в голову, а затем несколько раз ударил его ножом и молотком.

Местная жительница пожаловалась правоохранителям на то, что ее сосед несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома слышен трупный запах.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции.

Спасатели попали в квартиру с помощью пожарной лестницы. В доме был беспорядок, а в одной из комнат лежал мужчина, накрытый простыней, сообщает полиция.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 22-летнего парня, который скрывался под диваном. Его сразу задержали, поскольку он предоставил показания, что совершил убийство хозяина квартиры.

Читайте: Под Киевом мужчина расчленил сожительницу и спрятал в чемодане (18+)

Выяснилось, что парень несколько месяцев жил у пострадавшего. Тот работал охранником в ювелирном магазине и должен был помочь подозреваемому с трудоустройством.

– Задержанный несколько дней жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами, – сообщили в полиции.

По предварительной информации, в день убийства товарищи распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт.

Тогда парень выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. Впоследствии он схватил нож и молоток, которыми также нанес телесные повреждения.

Расследуется уголовное производство по статье Умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Житомире 15-летний подросток прыгнул с моста после ссоры с родителями.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Максим Нефьодов
В центре Киева ограбили квартиру замминистра Нефедова
Сделал замечание: в столичной маршрутке мужчину ударили ножом
В честь Сенцова предложили назвать улицу в Киеве
ДТП під Києвом
Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)
У Києві знову прорвало трубу
Водоворот посреди дороги. В Киеве снова прорвало трубу
У центрі Києва знайшли арсенал зброї
Взрывчатка и гранатометы. В центре Киева нашли арсенал оружия
Не убежал: заключенного из Лукьяновского СИЗО нашли в вентиляции
В Киеве стартовал ремонт моста Метро, движение ограничат
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка