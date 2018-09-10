Занесло и кинуло о фонарный столб: в Киеве произошло ДТП

В Киеве сегодня Mercedes подрезал автомобиль, чем и спровоцировал аварию. К счастью, обошлось без пострадавших.
Черный Mercedes подрезал автомобиль, как итог на мокрой дороге машину занесло и кинуло о фонарный столб. Сейчас ожидают патрульную полицию.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
– “Утренние объятия со столбом”: ДТП на Ак. Заболотного, 35 в Киеве. Первые минуты после аварии. Будьте аккуратны на дорогах, придерживайтесь безопасной дистанции, – говорится в сообщении.
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К слову, сегодня с утра в Киеве наблюдались серьезные пробки.
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