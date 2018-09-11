Під Харковом невідомі відкрили вогонь по людях і захопили ферму

Днями під Харковом невідомі захопили фермерське підприємство. Вони відкрили вогонь по людях. У результаті постраждали 3 людини.

Про це повідомив активіст Нацкорпусу Кирило Яковлєв, передає 057.ua.

– На території закрилися близько 150-ти озброєних людей у бронежилетах, виходи заблокували тракторами, – розповів Яковлєв.

Трохи пізніше туди приїхали ще кілька машин з озброєними людьми, які відразу відкрили вогонь по людях з дробовиків.

– Картеч потрапила мені у руку, шию і спину. Зараз ми не знаємо що робити і хвилюємося, що вони влаштують стрілянину і потраплять не лише по нам, а й по місцевим, – додав активіст.

У поліції заявили, що під час бійки “застосували травматичну зброю і газовий балончик”.

– Група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватору, де зіткнулася з жителями райцентру, – розповіли у поліції.

Йде слідство.

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До речі, на вулиці Великій Васильківській у Києві сьогодні вдень, близько 13.00, стріляли у 20-річну дівчину.