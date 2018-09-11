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Под Ровно перевернулась фура с пьяным водителем – движение заблокировано

На 323 км трассы Киев-Чоп, объездная Ровно, из-за пьяного водителя перевернулась фура. Грузовик перекрыл все четыре полосы.

ДТП на трасі Київ-Чоп

– Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения Киев-Чоп. По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли 3 километров в обе стороны, – сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Ривненской области Оксана Юрченко.

По ее словам, водитель грузовика нарушил правила обгона, а тест показал 2,64 промилле алкоголя в его крови.

Патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП Украины.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что на месте ДТП проводятся спасательные работы.

Чтобы убрать грузовик с дороги, привлекли 22 спасателя и 6 единиц спецтехники.

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Под Ровно перевернулась фура с пьяным водителем – движение заблокировано / 3 фотографии

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Напомним, на днях на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

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