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Избил 7 встречных женщин: Карапетяна выпустили из СИЗО

Сегодня апелляционный суд Одесской области отпустил из СИЗО Рамзика Карапетяна, который в августе в центре города избил семерых женщин, в числе которых беременная.

Как сообщили в пресс-службе суда, поступила апелляционная жалоба защитника подозреваемого на постановление Приморского районного суда Одессы, которым гражданина Карапетяна за совершенное преступление был взят под стражу без определения размера залога как альтернативы пресечения, пишет УНИАН.

Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Отмечается, что Карапетян, выйдя из одного из ночных клубов Одессы и находясь в состоянии алкогольного опьянения, безосновательно избил не менее семи незнакомых ему женщин, которых встретил на улицах города. Указанные хулиганские действия гражданина Карапетяна были приостановлены совместными усилиями прохожих, которые и вызвали полицию.

– В апелляционной жалобе был поставлен вопрос об изменении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. По результатам апелляционного пересмотра суд частично удовлетворил жалобу защитника, и, отменив постановление Приморского райсуда, применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест, – говорится в сообщении.

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Злоумышленник обязан являться по каждому вызову к следователю и в суд, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение следствию паспорт для выезда за границу или другие документы, дающие право на въезд (выезд) в Украину.

Домашний арест определен до 16 октября.

Напомним, в Одесской области неизвестный плеснул в лицо иностранцу кислотой.

Фото: facebook.com/oksa.sadychenko

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