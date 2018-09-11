Стрельба в Киеве: огонь открыла 61-летняя бабушка

Полиция установила, что стрельбу на улице Большой Васильковской в ​​Киеве, устроила 61-летняя женщина.

– В результате происшествия 20-летняя пострадавшая получила ранения предплечья и была доставлен в медицинское учреждение, – сообщает столичная полиция.

Найти стрелка помогли свидетели – они указали на квартиру, откуда раздался выстрел.

Правоохранители во время обыска нашли там патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье.

– Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные стреляли в 20-летнюю девушку, которая сидела на скамейке со своим парнем во дворе дома №52 на Большой Васильковской.

Фото: kyiv.npu.gov.ua