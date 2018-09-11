На улице Большой Васильковской в Киеве сегодня днем, около 13.00, стреляли в 20-летнюю девушку.
У пострадавшей ранение руки, сообщает Информатор со ссылкой на парня девушки.
По его словам, они вдвоем сидели на скамейке во дворе дома №52 на Большой Васильковской, как вдруг услышали резкий хлопок.
Затем у девушки потекла кровь из правой руки.
Врачи скорой на месте оказали первую помощь пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает.
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Парень пострадавший считает, что стрелять могли из окна или балкона стоящих рядом домов.
Оружие, скорее всего, было травматическим.
Полиция разыскивает стрелка и опрашивает возможных свидетелей.
Стрельба в центре Киева: девушку ранили в руку / 2 фотографии
На днях на столичном Печерске также произошла стрельба, получил ранения из травматического оружия охранник рынка.
Фото: Витольд Явдощук/Информатор
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