На улице Большой Васильковской в Киеве сегодня днем, около 13.00, стреляли в 20-летнюю девушку.

У пострадавшей ранение руки, сообщает Информатор со ссылкой на парня девушки.

По его словам, они вдвоем сидели на скамейке во дворе дома №52 на Большой Васильковской, как вдруг услышали резкий хлопок.

Затем у девушки потекла кровь из правой руки.

Врачи скорой на месте оказали первую помощь пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает.

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Парень пострадавший считает, что стрелять могли из окна или балкона стоящих рядом домов.

Оружие, скорее всего, было травматическим.

Полиция разыскивает стрелка и опрашивает возможных свидетелей.



Стрельба в центре Киева: девушку ранили в руку / 2 фотографии

На днях на столичном Печерске также произошла стрельба, получил ранения из травматического оружия охранник рынка.

Фото: Витольд Явдощук/Информатор