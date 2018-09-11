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В киевском парке задержан мужчина с гранатой

В парке Аврора по улице Перова в Киеве полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили гранату при поверхностном осмотре.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам задержанного, он купил гранату у неделю назад с целью продать подороже.

Взрывотехническая группа определила, что у мужчины оказалась боевая граната РГД-5.

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При проверке установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, последнее из них – убийство.

Мужчина задержан и проверяется на причастность к совершению других преступлений.

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В киевском парке задержан мужчина с гранатой / 4 фотографии

К слову, 23 августа в Киеве мужчина подбросил гранату под дверь бывшей любовницы.

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