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В США жена убила мужа в супермаркете на глазах своих детей

В штате Луизиане (США) 31-летняя женщина застрелила своего мужа, с которым они жили отдельно, на парковке супермаркета Walmart при их троих детях.

Об этом сообщает BBC.

– Они собирались встретиться накануне, чтобы обсудить опеку над ребенком, но женщина выстрелила ему в грудную клетку, – говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия свидетелей и врачей, мужчина умер на месте.

Полиция подтвердила, что трое детей присутствовали при этом, но не пострадали в результате инцидента.

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Первоначально они были доставлены в местный полицейский участок, а затем переданы в распоряжение Департамента по делам детей и семьи Луизианы.

Отмечается, что ранее мужчина сообщал в полицию о том, что жена применяла бытовое насилие. Пара поженилась в 2014 году.

Напомним, вчера в Киеве задержали парня, который после убийства хозяина квартиры скрывался под диваном. Злоумышленник выстрелил потерпевшему в голову, а затем несколько раз ударил его ножом и молотком.

Фото: FacebookAlexandria police department.

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