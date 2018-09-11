Нашли в луже крови. Под Винницей женщина умерла после секса

В селе под Винницей женщина не проснулась после бурного секса. Утром муж нашел молодую жену мертвой в луже крови.
В селе под Винницей женщина умерла во сне. Муж нашел ее утром в луже крови.
Знакомые говорят, супруг не раз протягивал к жене руки и бил ее даже публично.
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Кроме того, погибшая не раз жаловалась подругам на нечеловеческие пытки мужа в постели.
Он любил экстремальный секс и часто применял сторонние предметы, пока женщина спала.
Мужчину задержали, сейчас он в СИЗО. Почему он ничего не помнит и что показала судмедэкспертиза, расскажут Чрезвычайные новости.
К слову, в США женщина застрелила своего мужа на парковке супермаркета на глазах у троих детей.
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