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Нашли в луже крови. Под Винницей женщина умерла после секса

В селе под Винницей женщина не проснулась после бурного секса. Утром муж нашел молодую жену мертвой в луже крови.

У селі під Вінницею жінка не прокинулась після сексу

В селе под Винницей женщина умерла во сне. Муж нашел ее утром в луже крови.

Знакомые говорят, супруг не раз протягивал к жене руки и бил ее даже публично.

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Кроме того, погибшая не раз жаловалась подругам на нечеловеческие пытки мужа в постели.

Он любил экстремальный секс и часто применял сторонние предметы, пока женщина спала.

Мужчину задержали, сейчас он в СИЗО. Почему он ничего не помнит и что показала судмедэкспертиза, расскажут Чрезвычайные новости.

К слову, в США женщина застрелила своего мужа на парковке супермаркета на глазах у троих детей.

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