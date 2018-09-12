В одной из квартир многоэтажки в Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили деятельность так называемого массажного салона, где на самом деле оказывали интимные услуги.

Об этом сообщает столичная полиция.

На момент приезда правоохранителей в квартире были четыре проститутки.

Во время обыска в квартире изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность массажного салона.

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Организовала интимный бизнес 28-летняя киевлянка. Она получала 60% от прибыли, остальное оставляла “массажисткам”.

Клиентов женщина находила через интернет, где разместила рекламу о эротическом массаже с номерами телефонов для предварительной записи.

В салоне работало от 3-х до 6-ти девочек. За услуги брали 500-3000 грн в час.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 – Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Женщине объявлено о подозрении.







Интим за 3 тыс. грн. Киевлянка открыла в квартире “массажный” салон / 4 фотографии

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Фото: kyiv.npu.gov.ua