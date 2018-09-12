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Мамы первоклассников устроили драку в школе в Запорожской области

В школе Акимовки (Запорожская область) мать первоклассницы подралась с матерью одноклассника ее дочери. Разнимать женщин пришлось завучу и классному руководителю.

драка в школе

Об этом пишет ipnews.

Накануне дочка рассказала матери, что ее якобы побил одноклассник. На следующий день женщина пришла в класс, чтобы решить этот вопрос с мамой мальчика,

Мирным разговор не получился, и она накинулась на женщину с кулаками, ударив ее в глаз, из-за чего та сначала ударилась головой о шкаф, а затем упала на пол, где разъяренная нападавшая продолжала избивать ее руками и ногами, при этом нецензурно ругаясь.

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Свидетелями инцидента стали более десятка детей.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Позже Акимовский районный суд признал нападавшую виновной по статье Умышленное нанесение легких телесных повреждений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

К слову, 10 сентября ученик 8 класса школы в Киеве разбил учительнице голову стулом и несколько раз ударил ее ножницами в спину.

Фото: dreamstime.

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