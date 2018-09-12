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На Днепропетровщине 15-летняя девочка повесилась на дверной ручке

В Днепропетровской области 15-летняя девочка повесилась на дверной ручке с помощью шарфа.

Самогубство

Об этом сообщает Dnepr24.com.ua. Как было установлено, на территории Никополя пятнадцатилетняя девочка покончила с собой через повешение. Девочка училась на первом курсе никопольского профессионального лицея и в день трагедии она была на занятиях.

Ее одногруппники сообщили, что ничего странного в поведении девочки не заметили. Вернувшись домой из магазина, родители обнаружили труп дочери. Подробности трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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К слову, в Одесской области 26 августа повесилась 15-летняя девушка, которая на момент трагедии была беременная.

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