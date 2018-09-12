В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны

В Харьковской области грузовые вагоны самопроизвольно покатились и столкнулись с электричкой, жертв нет.

В г.Красноград Харьковской области в ночь на среду возле одноименной железнодорожной станции пустые грузовые вагоны столкнулись с пригородным поездом.

– 9 пустых грузовых вагонов самопроизвольно начали движение и столкнулись с пригородным поездом №6174 Днепр – Красноград, в котором находилось примерно 10 пассажиров, в результате чего 3 вагона сошли с рельсов, – говорится в оперативной сводке за сутки, опубликованной на сайте Харьковской областной государственной администрации в среду.

В результате инцидента пострадали трое пассажиров и работник железной дороги, сообщает пресс-служба областной полиции. По информации правоохранителей, в электричке находилось 19 человек. Состояние потерпевших удовлетворительное, их отпустили домой.

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За медицинской помощью с незначительными повреждениями обратилась одна женщина.

Напомним, в Хмельницкой области водитель автомобиля врезался в грузовой вагон.